Путін: затримання 33 "вагнерівців" у Мінську - це спільна операція українських та американських спецслужб

"Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон за підробленими документами".

Президент Російської Федерації Володимир Путін стверджує, що затримання в Білорусі 33 членів приватної російської військової компанії "Вагнер" - це спільна операція українських й американських спецслужб.

Про це він розповів в інтерв'ю росЗМІ, передає Интерфакс.

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Нині це достеменно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер цього", - сказав Путін.

Він також заявив, що затримані росіяни "були обманом привезені туди нібито для легальної роботи в третій країні".

"Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну, в Латинську Америку, на Близький Схід для абсолютно легальної роботи... Їх просто заманили туди, перетягнули через кордон за підробленими документами", - підкреслив він.

Путін також додав, що російські прикордонники їх не випускали.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні в період виборчої кампанії. За даними держагентства "БелТА", усі вони є громадянами РФ. Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з них є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців". 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Мінськ особисто генеральних прокурорів України та РФ, щоб розібратися із затриманням бойовиків. Того ж дня в Офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення.

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство. У РФ вважають, що передача відбулася "чітко відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства РФ і Республіки Білорусь", а також "у тісній взаємодії органів прокуратури" двох країн.

У МЗС України зазначили, що передавши бойовиків, Лукашенко зробив вибір на користь російської сторони. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі, а президент Володимир Зеленський попередив про трагічні наслідки.

17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі президента". Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі оприлюднила записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

Теперішній голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі LB.ua заявив, що "це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія". А в СБУ закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".