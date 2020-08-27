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ФСБ заявила про затримання військового ракетних військ РФ, який нібито передавав секретні дані Україні

Військовослужбовцю загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

ФСБ заявила про затримання військового ракетних військ РФ, який нібито передавав секретні дані Україні
Фото: belnovosti.by

У місті Барнаул у Сибіру затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення Міноборони Росії, підозрюваний у розголошенні секретних даних українській розвідці.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російське держагентство ТАСС.

За даними Центру громадських зв’язків ФСБ Російської Федерації, підозрюваний збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю, до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець поміщений під варту за рішенням суду. Щодо нього порушено кримінальну справу за статтею 275 Кримінального кодексу Росії ("Державна зрада"). Покарання за нею становить від 12 до 20 років позбавлення волі.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлень із Росії.

Раніше у серпні ФСБ заявила про "спробу викрасти очільника "ДНР". У СБУ назвали це російським фейком.

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