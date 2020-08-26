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Столтенберг закликав владу Білорусі не виправдовувати насильство щодо протестувальників "загрозою НАТО"

Генсек НАТО закликав провести в Білорусі вільні і чесні вибори.

Столтенберг закликав владу Білорусі не виправдовувати насильство щодо протестувальників "загрозою НАТО"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції по ситуації в Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія, 26 листопа
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що будь-які спроби білоруського уряду використовувати альянс як виправдання для придушення протестів є "неправильними і невиправданими".

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в Берліні перед зустріччю міністрів оборони Європейського союзу, Столтенберг також закликав провести вільні і чесні вибори в Білорусі.

"У регіоні немає нарощування військових сил НАТО, тому будь-які спроби режиму Білорусі використовувати НАТО як виправдання або привід для розправи над демонстрантами в країні є абсолютно неправильними і абсолютно невиправданими", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, 16 серпня на мітингу у свою підтримку президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що НАТО дислокувало танки і літаки за 15 хвилин від білоруського кордону. В Альянсі цю інформацію спростували.

22 серпня під час візиту на військовий полігон у Гродно Лукашенко заявив, що через "альтернативного президента" у Білорусь можуть ввести війська НАТО. Він доручив міністру оборони вдатися до "найбільш жорстких заходів із захисту територіальної цілісності країни". А також в черговий раз заявив, що протести у Білорусі "йдуть за планом кольорових революцій".

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