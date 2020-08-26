Новый митрополит в Минске, автокефалия Беларуси и страхи РПЦ. Как протесты влияют на религиозную ситуацию в стране?

Буквально вчера стало известно, что РПЦ меняет своего представителя в Беларуси. Что это означает на практике, как изменится расклад сил в БПЦ и приведет ли это все к автокефалии Минска – читайте в материале LB.ua .

Фото: church.by Патриарший экзарх митрополит Павел (в центре) совершил молебен о даровании мира белорусскому народу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, 15 августа 2020.

Неожиданная автокефалия

Как только представители БПЦ начали высказываться на тему протестов в Беларуси, в публичном дискурсе возникла тема «белорусской автокефалии». Одними из первых ее озвучили представители российских религиозных медиа. Уже потом эту тему подхватили в Украине, а митрополит Епифаний даже упомянул ее в своем обращении к белорусскому народу.

Причиной столь активного внимания россиян к этой теме стала позиция некоторых клириков БПЦ по отношению к событиям в их стране. Далеко не все православные поддерживают Лукашенко. Как не вся УПЦ (МП) в 2014 г. хотела, по заветам владыки Павла (Лебедя), «стоять до конца» вместе с Януковичем. В Беларуси есть священники, которые требуют пересмотра результатов выборов и вообще считают Тихановскую всенародно избранным президентом. Россияне же наступают на грабли 2014 года, считая диктатора безальтернативным, а всех его противников русофобами. И делают из этого далеко идущие выводы, мол, сегодня священники БПЦ выступают за Тихановскую, а уже завтра они захотят Томос об автокефалии.

Хотя действительно у белорусов есть все основания на получения Томоса, канонический путь уже проторен Украиной. Дело в том, что решение Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года по отмене акта 1686 года про временную передачу власти над Киевской митрополией, оно ведь не только про Украину. Киевская митрополия того времени это огромная церковная структура, в которую, кроме Украины, входили части современных территорий Беларуси, Литвы, Польши и Словакии.

Это означает, что и Беларусь канонически больше не принадлежит РПЦ, а находится в юрисдикции Константинополя. И когда местные иерархи, власти и церковный народ захочет независимости им нужно будет обращаться именно к Вселенскому патриарху, а не Московскому. А затем и проводить свой объединительный собор (с частью Белорусской автокефальной православной церковью существующей преимущественно в эмиграции) и выбирать нового предстоятеля.

Фото: church.by Во время молебна о даровании мира белорусскому народу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, 15 августа 2020.

Суровая реальность

Но в действительности в современной Беларуси очень мало сторонников полной церковной независимости. Многих целиком устраивает нынешний статус-кво, а одним из главных требований пока является лишь разрешение на белорусскоязычные богослужения. У них нет четко артикулированного и востребованного движения «Прочь от Москвы».

Однако пока украинский опыт для белорусов не образец для подражания, а пример того как не нужно делать, нечто вроде детской книжки Григория Остера «Вредные советы». Белорусы во чтобы то ни стало отрицают схожесть их протестов с нашей Революцией Достоинства. «У нас не Майдан» словно мантру повторяют наши соседи с севера. Видимо основную информацию о самом Майдане они черпали из российских пропагандистских медиа. Со всеми «зверствами» и «фашистами на марше».

То же самое касается и церковной темы. Автокефалию там воспринимают как «захваты храмов», «избиения священников» и «гонения за веру». Томос в Беларуси вовсе не символ духовной независимости, нет. Там он страшилка и пугало. «Вы что хотите как на Украине?», – примерно такими словами заканчиваются разговоры белорусского духовенства об автокефалии.

Более того, среди белорусов есть даже боязнь автокефалии. Мол, эту тему активно сейчас педалируют именно россияне, чтобы напугать белорусских епископов и таким образом подтолкнуть их в сторону Лукашенко. Поскольку только он гарант того, что власти не будут добиваться Томоса для Минска.

Фото: church.by Верующие во время молебна о даровании мира белорусскому народу, Минск, 15 августа 2020

Белорусам – белорус

На фоне общей нестабильности ситуации Моспатриархия вдруг решилась на смену главы своего представительства в Беларуси. Причин к этому было много. Уже бывший минский митрополит Павел так и не стал своим в Беларуси, не понял контекста, не пытался выучить язык. Более того, вопреки законам Республики Беларусь он даже не принял гражданство. Ведь главой религиозной конфессии не может быть иностранец. Павел то и дело попадал в какие-то скандалы. То угрожал американцам «чернобыльским краником», то говорил, что у православных и католиков «не один и тот же Бог». Все это только ухудшало репутацию «церковного варяга».

В этом контексте назначение новым главой БПЦ этнического белоруса епископа Вениамина (Тупеко) – это попытка перезагрузки. Причем сразу со всеми, и с властью, и с оппозицией. Он получил образование в Беларуси, и его церковная карьера связана именно с Беларусью. Впервые главой Белорусской церкви стал местный белорус. Формально выглядит как победа национальной партии в противовес сторонникам единства с РПЦ. Но на деле не все так. Епископ Вениамин является креатурой и проверенным кадром бывшего главы БПЦ – митрополита Филарета (Вахромеева). Тот еще с советского времени возглавлял минскую кафедру, успешно вписался в местный контекст и наладил хорошие контакты с Лукашенко. В 2013 году его отправили на покой, а на его место поставили рязанского архиепископа – доверенного патриарха Кирилла. Таким образом, Кирилл устранял старых кадров из Синода РПЦ, на которых он не мог влиять на своих протеже.

Новый митрополит всея Беларуси абсолютно пролукашенковски ориентированный. Для него режим диктатора намного лучше любого демократического правления. Вот такие особенности его мировоззрения. А насилие и пытки ОМОНа – перегибы на местах и вынужденные меры по удержанию государства.

Епископ Вениамин будет таким же преданным сторонником единства с РПЦ, каким и был его предшественник. Просто Павлу нужно было хоть как-то соблюдать баланс, чтобы уравновешивать свое российское происхождение. Вениамину же никаких формальностей не нужно. Его никто не сможет назвать «агентом Москвы», поскольку он родился и вырос в Беларуси. Он воспринимается местными как свой.

Фото: church.by Епископ Вениамин

Надо отдать должное Московской патриархии. Они разыграли красивую схему. Для возмущенной общественности они впервые поставили митрополитом Минским этнического белоруса, белорусами будет руководить белорус, а не россиянин. Но и реверанс в сторону Лукашенко сделан – Вениамин из пролукашенковской партии в БПЦ. Единственное, чего не учли в РПЦ – так это мнения людей. И это те же грабли, на которые они наступили в 2014 г., когда пролоббировали выборы митрополита Онуфрия главой УПЦ МП.

Этническое происхождение епископа Вениамина в качестве красивого жеста для протестующего гражданского общества вмиг развеется, как только он начнет открыто поддерживать Лукашенко. А он начнет, это лишь вопрос времени. Украинцы со временем убедились, что Онуфрий поддерживает Москву после бегства Януковича, а церковь потеряла общественное доверие. Так же будет и в Беларуси, после падения режима Лукашенко.

Одни и те же ошибки, что в 2014, что в 2020 году. Патриарх Кирилл похоже разучился делать выводы из собственных просчетов.