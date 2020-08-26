Поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми"

Правоохоронці вилучили одяг зловмисника, запалювальні шашки та інші докази.

Співробітники Національної поліції затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні зранку Національна поліція України затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми: корупція в деталях", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили одяг зловмисника, запалювальні шашки та інші докази. Тривають обшуки. Про деталі буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, уночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), який належить водієві програми, учаснику знімальної групи Борисові Мазуру. Інцидент стався біля будинку водія у Броварах близько 00:30. Поліція відкрила кримінальне провадження, подія кваліфікована як умисне знищення.

За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали в цій автівці - "Королі доріг". У ньому йшлося про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху. Ткач стверджує, що під час зйомок за авто й учасниками програми вели спостереження співробітники охорони президента - УДО.

8 серпня Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. Поліція відкрила два кримінальних провадження: одне - за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, інше - щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв. Проте правоохоронці так і не провели огляду приміщення за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виявити наявність пристроїв для прослуховування.

Останні програми "Схем" стосувалися порушення правил дорожнього руху кортежем Зеленського та переїздом президента до державної резиденції в Кончі-Заспі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів і пригадав, як спалили його авто і погрожували "Кварталу 95" за критику влади.