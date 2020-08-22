Фото: LB.ua

У Києві попрощались з громадською діячкою Мартою Коломиєць. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Панахида пройшла в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Марта Коломиєць народилася в родині українців у Чикаго. У 1991 році переїхала в Україну. Відкрила у Києві відділення видання Ukrainian Weekly.

На початку 90-их записувала свідчення людей, які пережили Голодомор.

Коломиєць була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні, очолювала Правління "Українського жіночого фонду".

Разом з чоловіком, Данилом Яневським, була продюсером фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого. Активно підтримувала незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Марта Коломиєць померла 16 серпня у віці 61 року.