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У столиці попрощались з Мартою Коломиєць

Панахида пройшла у соборі Воскресіння Христового.

Фото: LB.ua

У Києві попрощались з громадською діячкою Мартою Коломиєць. Про це повідомив кореспондент LB.ua

Панахида пройшла в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Марта Коломиєць народилася в родині українців у Чикаго. У 1991 році переїхала в Україну. Відкрила у Києві відділення видання Ukrainian Weekly. 

На початку 90-их записувала свідчення людей, які пережили Голодомор.

Коломиєць була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні, очолювала Правління "Українського жіночого фонду". 

Разом з чоловіком, Данилом Яневським, була продюсером фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого. Активно підтримувала незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Марта Коломиєць померла 16 серпня у віці 61 року.

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