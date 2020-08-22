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На Донбасі впродовж минулої доби не стріляли

Військові готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

На Донбасі впродовж минулої доби не стріляли
Фото: Олена Максименко

В зоні Операції Об'єднаних сил впродовж 21 серпня порушень режиму припинення вогню з боку проросійських збройних формувань не зафіксували. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

“Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням”, - повідомили військові.

Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку суботи, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. 

У штабі зазначили, що підрозділи, які залучено до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, режим повного припинення вогню почав діяти на Донбасі 27 липня. Бойовики порушили перемир'я у перші пів години. 

20 серпня українські військові зафіксували два обстріли з боку проросійських бойовиків у зоні ООС.

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