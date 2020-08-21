На День Незалежності в центрі Києва тимчасово заборонять рух транспорту

На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Під час святкування 29-ї річниці незалежності України у центральній частині міста тимчасово заборонять рух транспорту

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.

Зокрема, рух обмежуватимуть на таких вулицях: вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі); Михайлівська площа; вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі); вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду); вулиця А. Тарасової; вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської); вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської); Софійська площа; Рильський провулок; вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі); вулиця Десятинна.

На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Окрім того, 24 серпня будуть внесені відповідні зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

Нагадаємо, до Дня Незалежності Київ виплатить 92 мільйони гривень низці категорій громадян (ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, Праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян).