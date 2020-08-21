Винятково українською мовою в побуті розмовляють 36,3% українців, - соцопитування

Значна частина громадян використовує в сім'ї як українську, так і російську мови.

Винятково українською мовою в сім'ях розмовляють 36,3% українців, 10,3% - лише російською мовою, а 26,8% однаково часто обома мовами.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", передає "Інтерфакс-Україна".

На запитання, якою мовою респонденти переважно розмовляють вдома, 36,3% відповіли, що - лише українською, 12,4% - переважно українською, 26,8% - і українською, і російською; 14,1% - переважно російською, 10,3% - лише російською, а 0,1% - іншою мовою.

Також на запитання, якою мовою респонденти б хотіли переглядати новини, фільми, концерти, спортивні трансляції, 21,9% відповіли, що - лише українською; 15,2% - переважно українською; 43,4% - і українською, і російською однаково часто; 11,1% - переважно російською; 6,7% - лише російською; 0,1% - іншою мовою.

На запитання, якою мовою респонденти хотіли б переглядати фільми російського виробництва, 16,3% відповіли, що лише українською; 8,6% - переважно українською; 32,4% - і українською, і російською однаково часто; 18,3% - переважно російською; 19,5% - лише російською; 0,1% - іншою мовою.

На запитання, якою мовою ви хотіли б читати улюблені друковані видання, 23,3% відповіли, що лише українською; 10,9% - переважно українською; 38,3% - і українською, і російською однаково часто; 11% - переважно російською; 8,6% - лише російською; 0,3% - іншою мовою.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною і офіційною, при цьому російська мова може використовуватися вільно в побуті.

17 липня Верховна Рада не розглянула законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського про продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року. Перед цим під парламентом два дні поспіль мітингували люди, закликаючи не ухвалювати проєкт закону.