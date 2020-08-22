ОБСЄ прозвітувала про понад 600 порушень з початку перемир’я на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який опублікували 21 серпня.

У Донецькій та Луганській областях зафіксували 92 вибухи, два невизначені боєприпаси, шість освітлювальних ракет та 534 черги й постріли.

Зокрема, 20 серпня, на Донеччині зафіксували 153 порушення припинення вогню, з них - три вибухи. Водночас у штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що 20 серпня бойовики двічі відкривали вогонь.

Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення рахують кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

Нагадаємо, з 27 липня, згідно домовленостей Тристоронньої контактної групи, на Донбасі почав діяти черговий режим припинення вогню. Бойовики регулярно його порушують. Однак з початку перемир’я внаслідок обстрілів не загинув і не отримав поранення жоден український військовий.