Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19
Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Туреччина знайшла в Чорному морі родовище газу на 320 млрд кубометрів
Туреччина знайшла в Чорному морі родовище газу на 320 млрд кубометрів
Венедіктова звільнила Холодницького з посади голови САП (документ)
Венедіктова звільнила Холодницького з посади голови САП (документ)
Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального (оновлено)
Лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ОБСЄ прозвітувала про понад 600 порушень з початку перемир’я на Донбасі

Черговий режим повного припинення вогню почав діяти 27 липня.

ОБСЄ прозвітувала про понад 600 порушень з початку перемир’я на Донбасі
Фото: mil.gov.ua

Спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який опублікували 21 серпня.

У Донецькій та Луганській областях зафіксували 92 вибухи, два невизначені боєприпаси, шість освітлювальних ракет та 534 черги й постріли.

Зокрема, 20 серпня, на Донеччині зафіксували 153 порушення припинення вогню, з них - три вибухи. Водночас у штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що 20 серпня бойовики двічі відкривали вогонь.

Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення рахують кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

Нагадаємо, з 27 липня, згідно домовленостей Тристоронньої контактної групи, на Донбасі почав діяти черговий режим припинення вогню. Бойовики регулярно його порушують. Однак з початку перемир’я внаслідок обстрілів не загинув і не отримав поранення жоден український військовий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також