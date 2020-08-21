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Кличко привітав зі святами відеороликом про історичні події з початку Незалежності

На відео зібрані визначальні моменти української історії. 

Кличко привітав зі святами відеороликом про історичні події з початку Незалежності
Фото: EPA/UPG

Міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook опублікував ролик до Дня державного прапора та Дня Незалежності. 

На відео зібрані визначальні моменти української історії, починаючи з підняття українського парпору над Хрещатиком у 1990 році.

"Друзі! Україна готується відзначати День державного прапора та День Незалежності. У кожного з нас - своя історія і особисті емоції любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми створюємо майбутнє України- держави, в якій мріємо жити", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що до дня Державного прапора в Києві встановлюють флагшток для найвищого, головного Прапора України. Уже встановлено елементи підсвітки найбільшого державного прапору, який можна буде побачити навіть вночі, "практично з будь-якої точки нашої столиці". 

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