Мін'юст шукає притулок 13 конфіскованим пітонам

Заявки можуть подавати притулки для тварин, зоопарки або інші установи для їх утримання.

Міністерство юстиції шукає домівки для 13 конфіскованих пітонів.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту у фейсбуці.

"OpenMarket - СЕТАМ віддає 13 змій виду «пітон», яких було конфіскованих за рішенням суду, безоплатно!" Наразі тварини перебувають на тимчасовому утриманні в зоопарку «Лімпопо» в с. Меденичі Львівської області. Звернення для безоплатної передачі необхідно надсилати до відділу примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кінцевий термін звернення - 17 вересня 2020 року.

Заявки на безоплатну передачу можуть подавати притулки для тварин, зоологічні парки або інші установи для утримання тварин.

"З липня ми запровадили абсолютно нову процедуру безоплатної передачі конфіскованих тварин. Вона повністю відповідає всім уявленням про гуманне поводження з тваринами. На першому етапі, як свідчить практика, конфісковані за рішенням суду тварини передаються на утримання до зоопарку або спеціального притулку. Далі орган державної виконавчої служби пропонує профільним організаціям подати заявку на безоплатну передачу тварин. Такі заявки розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка утворюється органом державної виконавчої служби. Тварини передаються тим організаціям, які пропонують кращі умови утримання", - пояснив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Нагадаємо, 25 червня Мін'юст скасував аукціони з продажу конфіскованих тварин - тепер їх безоплатно передаватимуть притулкам або іншим установам.

Раніше заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць купила конфісковану у власника собаку Тору, яку Мін'юст продавав на електронних торгах СЕТАМ за рішенням суду. Вона зазначила, що тварину виставляли на аукціоні ще з кінця 2019 року, але охочі купити її з'явилися тільки під час п'ятих торгів. П'ятирічну пітбулиху купили за 500 гривень.

У травні голова Мін'юсту Денис Малюська спростовував інформацію про продаж собаки за борги на аукціоні арештованого майна СЕТАМ. Собаку конфіскували в господаря за рішенням Краснолиманського міського суду через те, що покусала перехожих.