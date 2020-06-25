Заместительница Малюськи приобрела конфискованную собаку, которую продавали на электронных торгах СЕТАМ

Замминистра юстиции Валерия Коломиец приобрела конфискованного у владельца пса, которого Минюст продавал на электронных торгах СЕТАМ по решению суда. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Он отметила, что собаку по кличке Тора выставляли на аукционе еще с конца 2019 года, но желающие купить ее появились только во время пятых торгов. Пятилетнего питбуля купили за 500 гривен.

"Первых двое претендентов, чьи ставки были самыми высокими, поступили малодушно и ожидаемо, заявленных средств не уплатили. Действительно, я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены проживать на одной улице, перестанут интересовать уже на следующий день", - сообщила Коломиец.

Она добавила, что занимается поиском кинологической службы, которая возьмется за перевоспитание собаки. После этого ее хотят устроить "на работу". Коломиец подчеркнула, что Минюст уже подготовил изменения в законодательство, которые сделают невозможными продажу домашних животных через торги и решат проблему конфискованных животных.

Напомним, что в мае министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о продаже собаки за долги на аукционе арестованного имущества СЕТАМ. Собака была конфискована у ее хозяина по решению Краснолиманского городского суда из-за того, что покусала прохожих.