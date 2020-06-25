Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Заместительница Малюськи приобрела конфискованную собаку, которую продавали на электронных торгах СЕТАМ

Она планирует отдать ее на перевоспитание в кинологическую службу. 

Заместительница Малюськи приобрела конфискованную собаку, которую продавали на электронных торгах СЕТАМ
Фото: facebook.com/profile.php?id=100011121947008

Замминистра юстиции Валерия Коломиец приобрела конфискованного у владельца пса, которого Минюст продавал на электронных торгах СЕТАМ по решению суда. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Он отметила, что собаку по кличке Тора выставляли на аукционе еще с конца 2019 года, но желающие купить ее появились только во время пятых торгов. Пятилетнего питбуля купили за 500 гривен. 

"Первых двое претендентов, чьи ставки были самыми высокими, поступили малодушно и ожидаемо, заявленных средств не уплатили. Действительно, я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены проживать на одной улице, перестанут интересовать уже на следующий день", - сообщила Коломиец.

Она добавила, что занимается поиском кинологической службы, которая возьмется за перевоспитание собаки. После этого ее хотят устроить "на работу". Коломиец подчеркнула, что Минюст уже подготовил изменения в законодательство, которые сделают невозможными продажу домашних животных через торги и решат проблему конфискованных животных. 

Напомним, что в мае министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о продаже собаки за долги на аукционе арестованного имущества СЕТАМ. Собака была конфискована у ее хозяина по решению Краснолиманского городского суда из-за того, что покусала прохожих. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также