Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
Умер черкасский митрополит Софроний
Умер черкасский митрополит Софроний
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Тернопольской области Днестр перелился через дамбу, людей эвакуируют

Проводится эвакуация трех сел.

В связи с чрезмерными осадками на Западе Украины в Монастырисском районе Тернопольской области наблюдается значительный подъем воды в речке Днестр.

Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС

Произошел перелив через дамбу, проводится частичное отселение жителей, информирует пресс-центр ГосЧС.

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Устье-Зеленое Монастырисского района на р. Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего подтапливает сельскохозяйственные угодья", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Уточняется, что сейчас спасатели эвакуируют людей уже из трех сел Монастырского района. Так, в селе Лука проживает 51 человек, а в селе Устье-Зеленое - 103 человека. Помимо того, также существует угроза затопления села Коропец, в котором проживают 100 человек.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Ранее сегодня в Ивано-Франковской области возле Калуша снова смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также