В связи с чрезмерными осадками на Западе Украины в Монастырисском районе Тернопольской области наблюдается значительный подъем воды в речке Днестр.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Произошел перелив через дамбу, проводится частичное отселение жителей, информирует пресс-центр ГосЧС.

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Устье-Зеленое Монастырисского района на р. Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего подтапливает сельскохозяйственные угодья", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Уточняется, что сейчас спасатели эвакуируют людей уже из трех сел Монастырского района. Так, в селе Лука проживает 51 человек, а в селе Устье-Зеленое - 103 человека. Помимо того, также существует угроза затопления села Коропец, в котором проживают 100 человек.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Ранее сегодня в Ивано-Франковской области возле Калуша снова смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения.