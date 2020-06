Безпечний маркетинг. Як антирасистські протести вплинули на виробників косметики та їжі в США

Природній відтінок шкіри

Минулого тижня компанія Johnson & Johnson заявила, що більше не вироблятиме продукцію, яка відбілює шкіру. Це косметика, яка допомагає при появі на обличчі пігментних плям, однак багато людей використовувало її для висвітлення тону шкіри.

Фото: asia.nikkei.com Дівчина розглядає косметику для відбілювання шкіри у магазині в Нью-Делі.

Як пише The New York Times, американська компанія Johnson & Johnson перестає виробляти такі лінійки косметики як “Neutrogena Fine Fairness” and “Clear Fairness” by Clean & Clear. Саме ці засоби не розповсюджувались у США, однак продавались на ринках Азії та Середнього Сходу.

— Розмови останніх тижнів демонструють, що деякі назви … нібито представляють, що висвітлений або білий колір кращий за ваш власний унікальний колір шкіри, — йдеться у повідомлення компанії. — Це ніколи не було нашим наміром. Здорова шкіра — це красива шкіра.

Насправді будь-яке відбілювання є шкідливим та можуть розвивати захворюваності шкіри. Часто засоби для відбілювання містять у собі такий органічний компонент, як гідрохінон. Від використання косметологічних засобів із гідрохіноном на шкірі може бути висип, алергічний дерматит, дисхромія (розлад пігментації шкіри, як наслідок — втрата кольору), розтяжки, репігментація.

— На сьогоднішній день, висвітлення шкіри призводить до величезної кількості побічних ефектів і ускладнень, причому найвищі ризики для людей з темною шкірою, в силу особливостей фізіології шкіри, — пише в Facebook авторка бестселера “Б'юті-міфи” та лікарка дерматологиня Тійна Орасмяе-Медер. — Більшість засобів і методів, які ефективно висвітлюють шкіру, пошкоджують її, порушують захисну функцію, призводять до розвитку підвищеної чутливості, а іноді стають тригером для розвитку захворювань шкіри. Використання гідрохінону може призвести до розвитку охронозу — незворотній структурній зміні шкіри, причому найбільш високий ризик саме для темношкірих людей.

Фото: Instagram/Johnson & Johnson

Раніше в Індії, де продається лінія для освітлення шкіри Clean & Clear, споживачі опублікували відгуки, в яких рекламували ефекти продуктів та їх здатність освітлити шкіру. В Азії в рекламному ролику Neutrogena Fine Fairness описали, як засіб, що дозволяє “відбілити шкіру більш ретельно”. Компанія Johnson & Johnson зазначила, що їхній сайт оновлюється і в найближчий час посилання на обидва продукти будуть видалені. Продаж продукції “на полицях” в магазинах також припинять.

Кольорові лейкопластирі

Два тижні тому американська компанія Band-Aid, яка також належить Johnson&Johnson, заявила що почне виробляти медичні пластирі відповідно до відтінків шкіри — від найсвітлішого до найтемнішого. До слова, компанія на американському ринку з 1920-го року.

— Ми прагнемо запустити цілий ряд бандажів у світлих, середніх та глибоких відтінках коричневого та чорного тонів шкіри, які охоплюють красу різноманітної шкіри, — написала компанія в Instagram. — Ми присвячені інклюзивності та забезпечуємо найкращі лікувальні рішення.

Фото: instagram/bandaidbrand

Band-Aid також заявила, що продавала пов’язки з різними тонами шкіри у 2005 році, але припинила це через відсутність попиту: “У 2005 році ми з гордістю запустили в США лінійку пов’язок, яка поєднується з декількома тонами шкіри під назвою Band-Aid Brand Perfect Blend Adhesive. Виробництво цих пов’язок згодом були припинено через відсутність інтересу на той час. Ми раді повернути подібний продукт із покращеним комфортом та гнучкістю”, — відповіла компанія в коментарі виданню Insider.

Без тітки Джемімі та дядька Бена

Не оминули расові протести і маркетингових лого з їжею. Відомий американський бренд рису швидкого приготування та різних соусів Uncle Ben’s (“від дядька Бена”), що належить корпорації Mars, заявив про зміну свого логотипу через зображення темношкірого чоловіка. Бренд Uncle Ben’s на ринку представлений з 1943 року, його названо на честь фермера, який жив і вирощував рис у Х’юстоні (штат Техас). Рис, який він вирощував, нібито входив до раціону американських солдатів під час Другої світової війни.

Фото: nbcnews.com

Прототипом лого “дядька Бена” — афроамериканця в піджаку та галстуці-метелику, став Френк Браун — метрдотель готелів і ресторанів у Чикаго. Попри те, що упаковки змінювались, лого впродовж десятиліть залишалось незмінним. На сьогоднішній день корпорація Mars повідомила, що змінить головне зображення “дядька Бена”, однак яким воно буде та коли — не сказали: “Ми знаємо, що ми несемо відповідальність за те, щоб допомогти покласти край расовим упередженням та несправедливості… Расизму немає місця в суспільстві. Ми підтримуємо афроамериканське товариство, наші компаньйони та партнери в боротьбі за соціальну справедливість. Знаємо, що для внесення необхідних системних змін необхідні колективні зусилля всіх нас — окремих людей, спільнот і організацій по всьому світу”.

Очікуються також зміни лого та імені в бренду Aunt Jemmima (“Тітка Джеміма”), який на американському ринку з 1889 року. Quaker Oats, власник 131-річного бренду, заявив, що відмовиться від цієї назви, оскільки працює “для досягнення прогресу в расовій рівності”. Бренд Aunt Jemmima компанії Quaker Oats належить до корпорації PepsiCo та продає суміші для панкейків та солодкі сиропи. На лого зображена афроамериканка, її прототипом стала рабиня Ненсі Грін. Попри регулярну критику бренду, лого не змінювалось, однак у 1989 році маркетологи трішки його змінили — тітці Джемімі одягли перлові сережки та білий комірець з мереживом.

Фото: today.com

— Ми визнаємо, що походження тітки Джеміми ґрунтується на расових стереотипах, — сказала Крістін Кропфл, віце-президент і головний директор з маркетингу Quaker Foods Північної Америки. — Оскільки ми працюємо над тим, щоб досягти прогресу на шляху до расової рівності за допомогою декількох ініціатив, ми також повинні уважно поставитися до нашого портфоліо брендів та забезпечити, щоб вони відображали наші цінності та відповідали очікуванням наших споживачів.

***

У свою чергу американський виробник морозива Dreyer’s — корпорація Nestle, заявила, що відмовляється від назви та лого морозива Eskimo Pie, оскільки цим ображає ескімосів: “Ми зобов’язані бути частиною рішення щодо расової рівності, і визнаємо, що цей термін є зневажливим, — заявила керівниця відділу маркетингу компанії Dreyer's Grand Елізабел Маркес. — Цей крок є частиною більшого огляду, щоб наша компанія та бренди відображали цінності наших людей”. На лого зображений хлопчик у традиційному одязі ескімосів — групи народів, які проживають у приполярних регіонах планети: на Східному Сибірі (Росія), Алясці (США), Канаді та Ґренландії.

Фото: NZH File

Зазначимо, що це не перший скандал, який виникає на темі расової нетолерантності. Наприклад, в січні 2018-го на сайті британського та американського бренду H&M було опубліковано фото темношкірого хлопчика в худі з написом “Найкрутіша мавпочка в джунглях” (Coolest monkey in the jungle). Тоді компанію звинуватили в расизмі, зірки почали відмовлятись від співпраці, а самому бренду після вибачення довелось прибрати худі з продажу по всьому світу. А квітні 2017-го бренд доглядової косметики Nivea видалив свій рекламний ролик зі слоганом “Білий — це чистота” та вибачився перед всіма, кого реклама могла образити, зазначивши, що різноманітність та рівні можливості є ключовими цінностями компанії.