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На Прикарпатье за двое суток выпало до 2,5 месячных норм осадков, - Укргидрометцентр

Последние 20 лет таких осадков не наблюдалось.

На Прикарпатье за двое суток выпало до 2,5 месячных норм осадков, - Укргидрометцентр
Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

За двое суток в Ивано-Франковской области выпало 200-235 миллиметров осадков, что соответствует 2-2,5 месячных норм.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Радио Свобода.

"Это достаточно большие, экстремальные осадки, выпавшие в Ивано-Франковской области за двое суток - это 200-235 миллиметров осадков, это в 2-2,5 месячных норм практически за весь этот дождливый период. За двое суток это довольно большое количество осадков. Нельзя сказать, что это аномалия такая для этого региона, там и до этого были такие осадки, но в последнее время, последние 20 лет таких осадков не наблюдалось", - сказала метеоролог.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушено 110 километров автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов.

В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. Кроме официально подтвержденных трех жертв, еще один человек считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за затопления эвакуировали жилые дома и больницу с зараженными коронавирусом.

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