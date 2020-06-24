В Харьковский горсовет вызвали полицию из-за заседания депутатов без масок

В Харькове один из местных депутатов вызвал полицию на заседание горсовета из-за того, что его коллеги пришли на работу без масок. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"24 июня в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей", - говорится в сообщении.

Информация и происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отделения полиции.

Согласно со статьей 44-3 КУоАП, штраф за нарушение карантинных ограничений гражданами составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а бизнесом - от 34 000 до 170 000 гривен.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что готов оплатить штраф за нарушение ним карантинных ограничений во время посещения кафе в Хмельницкой области.

Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому внутри заведения подали кофе, что на тот момент было нарушением карантинных ограничений.

Вместе с президентом за столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

При этом Хмельницкий горрайонный суд не оштрафовал президента Владимира Зеленского из-за наличия у него неприкосновенности.