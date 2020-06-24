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Аваков показал масштабы затоплений на западе Украины

По словам главы МВД, уровень беды больше, чем в 2008 году.

Аваков показал масштабы затоплений на западе Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал результаты воздушного мониторинга затопленных районов на западе Украины.

Он опубликовал фото в своем Twitter, отметив, что уровень беды больше, чем в 2008 году.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Аваков сообщил, что от МВД над ликвидацией последствий непогоды работают 1500 человек, четыре вертолета, а также рота горноспасателей Нацгвардии.

В целом разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Глава МВД добавил, что пострадавшим областям будет выделена финансовая помощь.

Напомним, сегодня утром премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Ранее ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах.

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