Министр внутренних дел Арсен Аваков показал результаты воздушного мониторинга затопленных районов на западе Украины.
Он опубликовал фото в своем Twitter, отметив, что уровень беды больше, чем в 2008 году.
"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Аваков сообщил, что от МВД над ликвидацией последствий непогоды работают 1500 человек, четыре вертолета, а также рота горноспасателей Нацгвардии.
Мвс +1500 работающих на ликвидации..— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020
+4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии..
Уровень беды больше чем в 2008м..
Концентрируем усилия.
На месте ПМ . Ведем с ним опер штаб с главой дснс и командующим Нацгвардии.
Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу.
Прорвемся!🇺🇦 pic.twitter.com/HNpFmAjUg0
В целом разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
Глава МВД добавил, что пострадавшим областям будет выделена финансовая помощь.
Разом с ПМ.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020
Галич- Калуш - Рожнятів - Надвірна - Ільці -Косів..
.. Масштабы потерь велики.
Помимо принятых мер - Кабмин окажет фин поддержку области.
Выделяем приоритеты м ключевые риски по факту на текущий момент pic.twitter.com/zNXwT1usnW
Напомним, сегодня утром премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.
Ранее ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах.