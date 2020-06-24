По словам главы МВД, уровень беды больше, чем в 2008 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал результаты воздушного мониторинга затопленных районов на западе Украины.

Он опубликовал фото в своем Twitter, отметив, что уровень беды больше, чем в 2008 году.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Аваков сообщил, что от МВД над ликвидацией последствий непогоды работают 1500 человек, четыре вертолета, а также рота горноспасателей Нацгвардии.

Мвс +1500 работающих на ликвидации..

+4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии..

Уровень беды больше чем в 2008м..

Концентрируем усилия.

На месте ПМ . Ведем с ним опер штаб с главой дснс и командующим Нацгвардии.

Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу.

Прорвемся!🇺🇦 pic.twitter.com/HNpFmAjUg0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

В целом разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Глава МВД добавил, что пострадавшим областям будет выделена финансовая помощь.

Разом с ПМ.

Галич- Калуш - Рожнятів - Надвірна - Ільці -Косів..

.. Масштабы потерь велики.

Помимо принятых мер - Кабмин окажет фин поддержку области.

Выделяем приоритеты м ключевые риски по факту на текущий момент pic.twitter.com/zNXwT1usnW — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

Напомним, сегодня утром премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Ранее ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах.