За сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. С начала суток среды также уже зафиксировано три обстрела. Потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово и Луганское противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В штабе подчеркнули, что с начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован огонь из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ООС на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции на подступах к Хутору Вильному.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки оккупанты 16 раз открывали огонь на Донбассе. В итоге был ранен военнослужащий ВСУ.