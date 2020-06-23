В Киеве уволили водителя маршрутки, который объехал пробку по тротуару.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.
Отмечается, что водитель маршрутки, который ехал по маршруту № 590 быд уволен за досадный инцидент, о котором стало известно из публикации "Киев Оперативный".
Инцидент произошел 23 июня на улице Шолом-Алейхема.
В КГГА призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности пассажиров и пешеходов.
Напомним, ранее в Черновцах маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Пострадели четверо человек.