"Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе".

Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества представил новый проект "Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе". Его идея заключается в привлечении внимания к проблемам культуры в условиях карантина.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

22 июня на официальных страницах Киевской оперы состоялась премьера видеоролика, снятого на столичном Житнем рынке. Он демонстрирует, что "духовное питание" не менее важно, чем физическое, и призывает зрителей приходить в театры, как только появится возможность.

Артисты исполнили фрагмент из оперы Гаэтано Доницетти "Viva la mamma". Специально для проекта была создана современная аранжировка музыки, а также изменен текст для актуализации действия к современным реалиям.

"Благодаря подобным дистанционным ивентам понимаешь, что культура продолжает жить, несмотря на преграды, которые встают на ее пути, а культурные деятели готовы принимать существующее положение вещей и плодотворно работать! Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо!" - именно под таким лозунгом мы ожидаем еще один сюрприз от Киевской оперы уже в конце июня", - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Фото: kyivcity.gov.ua

Она добавила, что 27-го июня Киевская опера закроет 38-й театральный сезон концертной программой со своего балкона. Такой альтернативный формат удачно зарекомендовал себя во время приветствия киевлян с Днем города.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в апреле Национальная опера запустила онлайн-проект в поддержку Италии, которая пострадала от коронавируса.