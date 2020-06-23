Умер режиссер фильмов о Бэтмене

Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет.

В Нью-Йорке в возрасте 80 лет 22 июня умер режиссер Джоэл Шумахер.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет Variety.

BREAKING: Joel Schumacher, director of Batman films, dies at 80 https://t.co/R8cdzg7Q5k — Variety (@Variety) June 22, 2020

Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начинал работу в индустрии кино в качестве художника по костюмам, а позднее принялся писать сценарии.

Шумахер снял такие известные фильмы, как "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Призрак оперы", "Страна тигров", "Плохая компания".

Также он занимался съемкой сериалов, среди которых самыми известными стали "Не беспокоить: гостиничные ужасы" и несколько серий в "Карточном домике" с Кевином Спейси в главной роли.