Фестиваль "Неделя швейцарского кино" стартует онлайн

С 19 по 28 июня фильмы программы можно будет посмотреть на сайте.

19 июня стартует фестиваль "Неделя швейцарского кино".

Как сообщают организаторы, он впервые пройдет онлайн и представит фильмы, снятые в Швейцарии или в ко-продукции с этой страной за последние годы.

Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами – посмотреть их можно бесплатно в любое удобное время до 28 июня включительно на сайте swissfilm.org.ua.

В этом году фестиваль сосредотачивается на гендерном равенстве – одной из глобальных целей устойчивого развития ООН. В его программу вошли 4 ленты, снятые режиссерками.

В рамках фестиваля 22 июня в 20:00 состоится онлайн-дискуссия на тему "Female gaze: гендерное равенство в современном кино". Ее участники и участницы обсудят гендерное равенство в киноиндустрии Украины и Швейцарии – одинаковые ли условия для создания фильмов для женщин и мужчин, нуждается ли индустрия в введении квот и высоко ли находится "стеклянный потолок" для профессионалок, которые делают карьеру в кино.

Гендерная репрезентация – тема, которая остро дискутируется в мировой индустрии уже давно, а с началом движения #MeToo стала еще более актуальной.

К обсуждению присоединятся Юлия Синькевич, продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля, Петра Бьондини Фольпе, режиссерка фильма "Божественный порядок", Владимир Яценко, продюсер фильмов "Атлантида", "Домой", "Дикое поле", Клод Вильд, Посол Швейцарии в Украине, и Клод Баррасс, режиссер фильма "Жизнь Кабачка". Модерировать дискуссию будет Дарья Бадьёр, кинокритикиня, кураторка кинофестиваля "Киевская неделя критики".

Фото: Артхаус Трафик

В программе фестиваля – драма "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, комедия "Стрикер" Петера Луизи, драма "Божественный порядок" Петры Фольпе, анимация "Жизнь кабачка" Клода Барраса, драма "Невинный" Симона Жакме, "Мечта Катрины" Дарио и Мирко Бишофбергеров, "Ветер перемен" Беттины Оберли, "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" Михаэля Штайнера, "7 дней" Роландо Коллы, "Вокруг Луизы" Ольги Баиллиф.