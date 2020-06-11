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Парламент Швейцарии разрешил однополые браки

Федерально-демократический союз объявил о намерении провести референдум, чтобы отменить это решение.

Парламент Швейцарии разрешил однополые браки
Фото: EPA/UPG

Парламент Швейцарии разрешил однополым партнерам заключать брачные союзы, а лесбиянкам - зачинать детей из спермы доноров.

На голосовании в Национальном совете в четверг, 11 июня, обе инициативы были одобрены 132 голосами, 53 депутата были против и еще 13 - воздержались, передает Deutsche Welle.  

Инициатива о легализации однополых браков была выдвинута Партией "зеленых" либералов семь лет назад.

Швейцария - одна из последних стран Западной Европы, разрешившая гей-браки. Вслед за Францией, однополые браки в 2017 году были легализованы в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформления отношений в виде зарегистрированного партнерства. Однако, это не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей.

Федерально-демократический союз Швейцарии объявил о намерении провести референдум, чтобы добиться отмены решения парламента о легализации однополых браков. В то же время, наблюдатели сомневаются в том, что этой национально-консервативной партии удастся заручиться в обществе достаточно широкой поддержкой для проведения референдума.

Напомним, 17 мая первая страна Азии легализовала однополые браки.

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