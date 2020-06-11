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В Багдаде неподалеку посольства США упала ракета

Ответственность за атаку пока никто не взял. 

В Багдаде неподалеку посольства США упала ракета
Зеленая зона Багадада
Фото: Голос Америки

В зеленой зоне Багадада (Ирак), где расположены правительственные здания и иностранные посольства, 10 июня упала ракета. Никто не пострадал, пишет Reuters со ссылкой на иракские военные источники.

По словам свидетелей, в Багдаде раздался громкий взрыв, за которым и последовали сирены. Они доносились от посольства США. 

Военный департамент подтвердил ракетный обстрел. Ответственность за атаку пока никто не взял.

Напомним, что 12 января четыре человека были ранены после того, как восемь ракет "Катюша" обстреляли авиабазу "Балад" в Ираке, где находится персонал США.

14 января военная авиабаза Аль-Таджи, расположенная в 85 километрах к северу от столицы Ирака Багдада, была обстреляна как минимум двумя ракетами "Катюша".

16 января в Ираке подверглась ракетной атаке одна из военных баз возглавляемой США коалиции, борющейся против террористической группировки "Исламское государство". Ранее в ту же ночь несколько ракет взорвались в районе посольства США в Багдаде. 

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