В США суд назначил миллион долларов залога обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда полицейскому

В США суд установил залог в сумме миллиона долларов для сотрудника полиции Миннеаполиса, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда, пишет AP.

Во время 11-минутного слушания в суде обвиняемый Дерек Шовен почти ничего не говорил. Он принимал участие в заседании при помощи видеосвязи из тюрьмы строгого режима. Его защитник Эрик Нельсон не оспаривал первоначальный залог в $500 000.

Отмечается, что он также не общался с прессой после заседания.

Следующее заседание относительно Дерека Шовена назначено на 29 июня. Сегодня было первое судебное слушание по его обвинению.

Шовен обвиняется в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в связи со смертью Флойда 25 мая. Флойд, темнокожий мужчина в наручниках, умер после того, как полицейский в течение нескольких минут прижимал свое колено к его шее, даже после того, как Флойд перестал двигаться и пытался сказать, что не может дышать.

Напомним, что смерть Флойда вызвала многотысячные акции протеста в разных штатах, во время некоторых из них происходили массовые беспорядки, акты вандализма, ограбления и убийства. В последние дни обстановка нормализовалась.

6 июня тысячи людей в США вновь вышли на улицы на акции против полицейского насилия и расовой дискриминации, начавшиеся после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других крупных американских городах.