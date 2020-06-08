"Болсонару не нужны черные, гомосексуалы, женщины. Он думает только о богатых".

Фото: EPA/UPG

В Бразилии в воскресенье, 7 июня, прошла первая с начала пандемии массовая демонстрация против президента страны Жаира Болсонару.

Как сообщает AFP, в столице Бразилиа сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано "Против расизма и фашизма" и "Терроризм - это политика правительства по уничтожению".

Одновременно с ней в Бразилиа собралась менее крупная группа активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения. Сам Болсонару уже неоднократно принимал участие в акциях своих сторонников, которые регулярно проходят по выходным в правительственном квартале столицы.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В Сан-Паулу на демонстрацию в поддержку Болсонару пришло около 50 человек, а в 10 километрах от них тысячи человек вышли на протест против главы государства. "Болсонару - против всего: ему не нужны черные, гомосексуалы, женщины. Он думает только о богатых", - цитирует агентство слова одной из участниц протеста.

Напомним, что Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфицированных (692 тыс. человек), а по количеству жертв (36,5 тыс. человек) уступает только США и Великобритании.