После гибели афроамериканца Джорджа Флойда протесты распространились в США и Европе.

Фото: EPA/UPG Берлин, 6 июня 2020 года

В Берлине после акции против полицейского насилия и расизма правоохранители задержали 93 человек за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них, передает DW.

Мероприятие в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") прошло на площади Александерплац в субботу, 6 июня.

В акции участвовали около 15 тысяч человек. Порядок обеспечивали более 800 правоохранителей.

Фото: EPA/UPG

Через час после окончания мероприятия несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац. Один из них был задержан за повреждение автомобиля экстренных служб.

После этого остальные принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. При задержании полицейский надавил ему коленом на горло, после чего мужчина умер в больнице.

Это стало поводом для протестов, массовых беспорядков и грабежей по всем Соединенным Штатам. Более чем в 40 городах ввели комендантский час, тысячи человек были задержаны, десятки пострадали.

Вскоре волна протестов дошла до Европы и Австралии.