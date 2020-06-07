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Помпео сравнил действия Китая в Гонконге с действиями нацистской Германии во Второй мировой

"Китай стремится стать величайшей мировой державой".

Помпео сравнил действия Китая в Гонконге с действиями нацистской Германии во Второй мировой
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Об этом он сказал в интервью газете The Daily Caller.

В годовщину высадки американцев в Нормандии, которая состоялась 6 июня 1944 года, Помпео отметил, что причиной военной операции США в Европе тогда стал захват Германией Франции.

"Сейчас Китай ужесточает контроль над Гонконгом, стремясь стать единой, величайшей мировой державой, что, в некотором смысле, сопоставимо с действиями Германии", - пояснил Помпео.

По словам госсекретаря, пытаясь распространить на Гонконг закон о национальной безопасности, Коммунистическая партия Китая нарушила обещания, которые закреплены в договоре с Великобританией, что "похоже на нарушенные обещания Германии, выступившей против остальной Европы".

Напомним, с мая в Гонконге идут протесты против законопроекта о национальной безопасности. Пекин хочет распространить его на этот административный район. Законопроект запрещает вмешательство третьих стран в дела Гонконга. Также согласно проекту, власти материкового Китая в случае необходимости могут сформировать органы безопасности. Это позволит Пекину иметь собственных силовиков в Гонконге. Критики также считают, что законопроект чреват потерей автономии Гонконга.

29 мая президент Дональд Трамп объявил, что американская политика исключений, действовавшая для Гонконга, отменяется. Это предусматривает отмену всех торговых льгот, таможенных преференций и рекомендаций для поездок граждан США в Гонконг.

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