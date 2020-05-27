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Помпео заявил, что Гонконг больше не обладает автономным от Китая статусом

Госсекретарь США отметил, что Гонконг больше не может рассчитывать на прежнее отношение США к этому региону.

Помпео заявил, что Гонконг больше не обладает автономным от Китая статусом
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг больше не пользуется автономией по отношению к властям Китая.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - отметил Помпео.

В заявлении Помпео на сайте Госдепа, уточняется, что Гонконг больше не может рассчитывать на прежнее отношение  США к этому региону.

Напомним, на прошлой неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе  подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса.

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