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Катар передал Украине 9 тонн гуманитарной помощи для медиков

Это халаты, маски, респираторы, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. 

Катар передал Украине 9 тонн гуманитарной помощи для медиков
Фото: МИД

Катар передал Украине почти 9 тонн гуманитарной помощи со средствами индивидуальной защиты для медиков. Это халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Самолет спецрейса Qatar Airways прибыл в аэропорт "Борисполь". Доставка гуманитарной помощи является результатом договоренности президента Украины Владимира Зеленского и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани

Груз в аэропорту встречал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Катара в Украине Гади аль-Гаджри.

"Украина высоко ценит решение эмира Государства Катар и всегда будет помнить это проявление дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены полностью воплотить на благо наших народов", - сообщил Кулеба.

Отмечается, что при содействии Катара за последних два месяца из Дохи в Киев были сделаны пять спецрейсов украинского перевозчика SkyUp для эвакуации граждан Украины. Транзитом через Доху удалось вернуть около 800 украинцев.

Фото: МИД

Напомним, что 6 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Эмир Катара предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

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