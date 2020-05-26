ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения из соображений безопасности приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от COVID-19.

Об этом пишет BBC.

Проанализировав данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру, ученые пришли к выводу, что хлорохин и его производное, гидроксилорохин, потенциально опасен тем, что может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена.

ВОЗ, которая и раньше предостерегала от использования препарата кроме как в клинических испытаниях, сейчас решила приостановить и их, пока отвечающая за безопасность препаратов исполнительная группа не изучит все доступные на данный момент материалы.

При этом, заявили в ВОЗ, хлорохин и гидроксихлорохин по-прежнему безопасны для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний.

Гидроксихлорохин - более поздний и менее токсичный вариант препарата хлорохина и имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие. Хлорохин обычно назначают для лечения малярии, некоторых протозойных инфекций, ревматоидного артрита и красной волчанки.

Оба эти препарата обладают кардиотоксичностью и могут вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, что Минздрав Украины раньше включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей.

В начале мая Индия подарила Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.