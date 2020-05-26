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В Киеве за сутки подтвердили 58 новых случаев COVID-19

Всего в столице заболели 2710 человек.

В Киеве за сутки подтвердили 58 новых случаев COVID-19
Фото: КГГА

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 58 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердил заболевание, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек", - сказал Кличко.

Так, на сегодняшний день в столице уже 2710 подтвержденных случаев COVID-19.

"В Лидером по количеству новых случаев снова стал Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания", - добавил мэр.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 339 новых случая COVID-19.

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