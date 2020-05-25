Кабмин хочет создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты в больницах

Кабинет министров хочет создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты в больницах первой волны, которые принимают больных коронавирусом.

Об этом шла речь на совещании руководства государства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в понедельник.

Открывая заседание, Шмыгаль подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должен быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Поэтому он поручил Минэкономики сделать перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования. Также было сделано протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - цитирует премьера его пресс-служба.

На сайте Офиса президента говорится, что министр здравоохранения Максим Степанов объяснил промедление с закупкой медицинских товаров длительными техническими процедурами.

Генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов сообщил, что со вторника начинаются закупки по сокращенной процедуре в системе ProZorro. На это сейчас выделено почти 3 миллиарда гривен, а ежемесячная потребность для закупки необходимых средств для всей Украины составляет примерно 750-760 млн грн.

Кроме того, ведется работа с международными организациями. В частности, соглашение со Всемирным банком предусматривает закупку респираторов на сумму 1,2 млн долларов. Также в мае по всем регионам Украины были распределены средства защиты, доставленные несколькими партиями из Китая за счет государственных предприятий.

Пресс-служба Владимира Зеленского подчеркнула, что президент планирует следить за закупками средств индивидуальной защиты.

"Мы получаем сигналы, что не всё есть в больницах. Вопреки цифрам правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков - вообще 4%, костюмов биозащиты - 51%. Значит, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - заявил Зеленский.

Напомним, что почти 20% из 21 245 случаев COVID-19 в Украине - это заразившиеся медики.