Фракция "Батькивщины" объявила о завершении самоизоляции после подтверждения коронавируса у депутата

Парламентская фракция "Батькивищина" завершила пятидневную самоизоляцию после подтверждения коронавируса у нардепа Олега Мейдича. Об этом на своей странице в Facebook написала лидер фракции Юлия Тимошенко.

"Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, негативные", - написала она.

Тимошенко добавила, что команда возобновляет работу по привычному графику.

"Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления", - добавила лидер фракции.

Напомним, что 20 мая фракция политической партии "Батькивщины" в полном составе ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из ее депутатов. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что депутаты "Батькивщины" не могут вернуться в зал заседаний, пока каждому из них не проведут тест на COVID-19.

Из-за обнаруженного у Мейдича заболевания Верховная Рада отменила заседания 21 и 22 мая. Вместо них предусмотрели работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

53 депутата сдали тест на коронавирус после заражения Олега Мейдича из фракции "Батькивщина". Ни у одного из них не обнаружили инфекции.