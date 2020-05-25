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Одна из сильнейших украинских легкоатлеток до июля застряла в Кении на карантине

Срок в дали от Родины Ольги Ляховой уже составил 2,5 месяца.

Ольга Ляховая
Фото: irunning.com.ua
Ольга Ляховая

Двукратная чемпионка Европейских игр-2019 и неоднократный призер чемпионатов Европы, специализирующаяся в беге на 800 метров, Ольга Ляховая имеет сложности с возвращением на Родину – украинка находится в Кении.

Наша талантливая соотечественница с 7 марта находилась на тренировочных сборах в этой восточноафриканской стране, но после их окончания не может покинуть Кению после того, как объявили карантин и закрыли границы.

Ольга искала способы вернуться домой. И у нее был отличный вариант - прилететь в Украину уже 31 мая, но вновь всё пошло не по плану. Как сообщила спортсменка на своей странице в Instagram, ее рейс отменили, и на данный момент ближайшая дата - 30 июня.

"Жизнь в Кении продолжается, и мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом. Мой билет на 31 мая отменили, и теперь первый доступный рейс на 30 июня. Я посчитала, что если я улечу домой 30 июня, то это получиться 115 дней. И это мой абсолютный рекорд пребывания на тренировочном сборе! Кстати, еще могут продлить карантин. Так что эта дата может и сдвинуться...", - написала спортсменка.

При этом украинка не теряет чувство юмора и пошутила, что ей пора принимать гражданство Кении, потому что она проводит здесь слишком много времени.

"Да, кстати, я была в Кении еще и в декабре. И это получается 145 дней за год. Интересная статистика. Это означает, что я в Кении провожу больше времени, чем бываю дома? Может пора уже гражданство получать?", - ставит риторический вопрос Ляховая.

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Жизнь в Кении продолжается , и мне уже начинает казаться , что это и есть мой дом. Мой билет на 31 мая отменили, и теперь первый доступный рейс на 30 июня. Я посчитала, что если я улечу домой 30 июня, то это получиться 115 дней. И это мой абсолютный рекорд пребывания на тренировочном сборе! Кстати, ещё могут продлить карантин. Так что эта дата может и сдвинуться... Да, кстати, я была в Кении ещё и в декабре)) и это получается 145 дней за год. Интересная статистика. Это означает, что я в Кении провожу больше времени, чем бываю дома?🤔. Может пора уже гражданство получать😂? . . #kenyaquarantine #nikeathlete #itenhomeofchampions #kenya #dailynation #lyakhovaolga #trackandfield #quarantinelife #lovekenya

Публикация от Ольга Ляховая💙💛 (@lyakhova.olga.800)

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