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Шмыгаль назвал способ для увеличения количества тестов в 4-5 раз

В одной пробирке будут проверять несколько образцов одновременно.

Шмыгаль назвал способ для увеличения количества тестов в 4-5 раз
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод "пулинга".

"Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", - сказала Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.

Напомним, что с начала эпидемии в Украине провели около 292 тысяч лабораторных тестов на коронавирус. Суточный рекорд был установлен 22 мая и составил 10,5 тыс. тестов.

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