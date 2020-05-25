Степанов объявил о продлении сроков приема документов на должность главы Нацслужбы здоровья

Кандидаты могут податься до 18:00 27 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов объявил о продлении срока приема документов от кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Об этом он сообщил на на брифинге.

Изначально прием документов был объявлен с 22 мая до 18:00 25 мая.

"Но мной были приняты вопросы от людей, которые не успевают подать документы, было принято решение продлить сроки. Это позволяет закон - до пяти дней продлить, и конечный срок сейчас - до среды 27 мая, 18 часов", - сообщил Степанов.

Он добавил, что законом установлены критерии относительно этой должности.

"Все желающие, которые имеют соответственный опыт и отвечают критериям и считают, что способны руководить таким учреждением - пожалуйста, можете подавать документы", - объявил глава Минздрава.

Напомним, что 19 мая министр здравоохранения Максим Степанов провел собеседования с тремя победителями конкурса на главу НСЗУ.

Приглашение пришло на следующий день после того, как в интервью LB.ua Оксана Мовчан рассказала, что министр не выполнил обещание и не провел собеседования на прошлой неделе.

20 мая Максим Степанов отклонил все кандидатуры на главу Национальной службы здоровья Украины, которые участвовали в конкурсе.

Наибольшее количество баллов на конкурсе в январе набрала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, на втором месте - замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, на третьем - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко уволился в конце 2019 года, с тех пор службой руководит его заместительница Оксана Мовчан.

22 мая на портале вакансий государственной службы появилось объявление о поиске кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Подать документы можно до понедельника, 25 мая. Таким образом подать документы можно всего два дня - либо в пятницу, либо в понедельник.

Бывший глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко заявил, что подал документы на должность главы НСЗУ.

Команда Национальной службы здоровья Украины призывает президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова способствовать проведению открытого конкурса на должность главы НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения главы Службы.