Степанов вызвал на собеседование троих победителей конкурса на должность главы Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 19 мая, наконец проведет собеседования с победителями конкурса на главу Национальной службы здоровья, состоявшегося ещё в январе. Об этом LB.ua сообщили в НСЗУ.

Собеседование состоится сегодня в 14.00.

Как ранее сообщалось, наибольшее количество баллов на конкурсе в январе набрала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, на втором месте - замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, на третьем - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Приглашение пришло на следующий день после того, как в интервью LB.ua Оксана Мовчан рассказала, что министр не выполнил обещание и не провел собеседования на прошлой неделе. Подробнее читайте в интервью «Президенту предлагают якобы простое решение - вернуть все назад. Но это невозможно», - Оксана Мовчан про медреформу.