"Голос" призвал уволить Степанова из-за провальной закупки защитных костюмов

Скандальный тендер Минздрава до сих пор не выполнен в полном объеме.

Партия "Голос" призывает уволить министра здравоохранения Максима Степанова из-за скандала с защитными костюмами.

Об этом с трибуны Верховной Рады сказала депутат Александра Устинова.

"Министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили Максимом Костюмовым, нам в очередной раз соврал. Вы все слышали, что к нам приехали костюмы и их будут развозить по Украине. Так вот я хочу сказать: вчера я была на таможне - не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехали 29. Нам просто врут в лицо!" - заявила она.

Остальные костюмы, по словам Устиновой, до сих пор "шьются где-то в Китае".

"У нас как у парламента есть только один выход из этой ситуации. Мы все должны начать поднимать вопрос смещения министра здравоохранения. Сегодня фракция "Голос" начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности", - сказала депутат.

Напомним, 14 апреля госпредприятие "Медзакупки Украины" по заказу Минздрава договорилось о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Через два дня Минздрав выставил дополнительное требование - подтверждение соответствия качества продукции международным ДСТУ EN 14126. У "Текстиль контакта" его не было, поэтому контракт не был подтвержден.

В результате 17 апреля Министерство здравоохранения самостоятельно вышло на рынок и приобрело 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Первую партию костюмов привезли в Украину только 17 мая.