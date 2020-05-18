Полиция проверяет помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ.

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук заявила, что в ее рабочий кабинет, взломав замки, пробрались неизвестные.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Очередной «привет» от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные «гости»", - написала она.

Фото: facebook.com/Ольга Оніщук

По словам Онищук, в дверях ее кабинета спилили замки и заменили ригели, оставив сердцевину.

Она не исключает, что, возможно," оставили и другие визитки и «сюрпризы» на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении", - добавила Онищук.

Фото: facebook.com/Ольга Оніщук

Фото: facebook.com/Ольга Оніщук

Замминистра сообщила, что соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Нацполицию уже направлено. Сотрудники Нацполиции уже проверяют на наличие взрывчатки и ядовитых веществ ее кабинет.

Фото: facebook.com/Ольга Оніщук

Она также напомнила, что несколько месяцев назад писала о систематических угрозах и запугиваниях.

Ольга Онищук в Минюсте отвечает за такие важные направления, как борьба с рейдерством, реформа нотариата и системы госрегистрации.