СБУ по жалобе Вятровича открыла дело о Консультативном совете в Минске

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителей украинской делегации на переговорах в Минске.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

"Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", - указывается в обнародованном нардепом в фейсбуке ответе СБУ о выполнении постановления следственного судьи.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", - прокомментировал ответ СБУ Вятрович.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

Сообщалось, что в его состав с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решения совета должны носить рекомендательный характер.

Комментируя это решение, Ермак говорил, что Украина не будет вести переговоры ни с "ДНР", ни с "ЛНР", а вопрос формирования совета будет рассматриваться после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

23 апреля суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой.

Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "Консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.