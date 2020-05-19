ОАСК открыл дело по иску экс-прокурора Киева Юлдашева

Он требует отменить указ о его увольнении.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Сергея Юлдашева к прокуратуре города Киева.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"Напомним, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ и.о. прокурора города Киева от 23 апреля 2020 года, которым он был уволен из прокуратуры города Киева. Также Сергей Юлдашев просит суд взыскать с столичной прокуратуры в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула, начиная с 24 апреля и до момента фактического восстановления на работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся материалами.

Напомним, Юлдашев был назначен прокурором Киева в июне 2014 года, а уже в марте 2015 году его уволили по закону об очищении власти.

В феврале 2020 года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Юлдашева и восстановил его на должности. 24 марта генпрокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева. Сейчас он является обычным прокурором.

27 марта Юлдашев обратился в ОАСК с требованием остановить и отменить приказ Венедиктовой об его увольнении.

Юлдашев работал в органах прокуратуры с 2001 года, он был начальником управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, прокуратуры Днепропетровской области. Во времена Виктора Януковича Юлдашев был заместителем прокурора Луганской области.