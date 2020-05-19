Нардепы разблокировали подписание законопроекта о банках

Они не поддержали проекты постановлений об отмене голосования.

Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д), который также известен как "антиколомойский".

Нардепы рассматривали два постановления об отмене результатов голосования за этот законопроект, внесенных внефракционным нардепом Антоном Поляковым и представителем фракции "Слуга народа" Александром Дубинским. За оба документа не набралось достаточного количества голосов.

После рассмотрения постановлений законопроект может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков, а затем - президент Владимир Зеленский.

Напомним, что 13 мая Рада проголосовала за принятие так называемого антиколомойского законопроекта. Перед голосованием в парламент пришел Зеленский, призывая нардепов поддержать документ.

30 апреля Верховная Рада одобрила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, принятие которого является одним из условий предоставления Украине кредита МВФ.

К закону подали больше 16 тыс. поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на месяцы, и работа парламента была бы заблокирована.

Также Рада зарегистрировала четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопроект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это и заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым.

24 апреля Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент.

26 апреля Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. правок. В сокращенном виде их осталось около 240.