В Офисе генпрокурора назвали интервью Гиркина и Поклонской Гордону "ценной информацией"

В Офисе генерального прокурора считают интервью Дмитрия Гордона с сепаратистами Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным "ценной информацией".

Там отметили, что использование органами прокуратуры и предварительного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика.

"Такие интервью ценны дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая «прокурор» Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине. Гражданин РФ рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений и, вне всякого сомнения, эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями", - прокомментировал интервью Гордону замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Он не исключил возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности.

Речь, в том числе, идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированием со стороны Российской Федерации.

"Без сомнения, это ценная для расследования информация", - добавил Мамедов.

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы РФ Натальяи Поклонской и террориста, разыскиваемого Украиной и Нидерландами, Игоря Гиркина.

Напомним, Игорь Гиркин – террорист, разыскиваемый Украиной и Нидерландами. Известный заявлением, что именно он разжег войну на Донбассе. Причастен к военным преступлениям.