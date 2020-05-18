Зеленский назначил новых руководителей райадминистраций Киева

Большинство должностей были вакантны с лета прошлого года.

Президент Владимир Зеленский в понедельник назначил новых руководителей районных администраций Киева. Большинство этих должностей было вакантно с лета прошлого года.

Об этом говорится в распоряжениях президента №320-329

Деснянский район возглавил бизнесмен Давид Шатиришвили.

Святошинский район возглавил сотрудник Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Павловский. Раньше председателем этого района был Андрей Трамбовецкий в качестве и.о.

Днепровский район вместо Петра Онофрийчука возглавил Игорь Щербак, который в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Днепровской РГА, а в последнее время работал в Киевской службе занятости.

Печерский район возглавила Наталья Кондрашова. Она раньше была начальницей отдела в Министерстве развития громад и территорий, а до этого - в руководстве Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Голосеевский район на постоянной основе возглавил Сергей Садовой. До последнего времени он был исполняющим обязанности председателя Голосеевского района.

Дарницкий район возглавил Ярослав Лагута. Он тоже раньше был исполняющим обязанности руководителя райадминистрации.

Соломенский район возглавила глава Киевской местной прокуратуры №9 Ирина Чечотка.

Оболонский район возглавил Кирилл Фесик, управляющий партнер адвокатского объединения MITRAX.

Сохранили свои должности главы Шевченковского (Олег Гаряга) и Подольского районов (Виктор Смирнов)