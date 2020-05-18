Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина

После 22 мая в Киеве начинает второй этап ослабления ограничительных мер. Об этом сообщил на брифинге в понедельник мэр столицы Виталий Кличко.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - сказал он.

Мэр напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Также Киев готов запустить метро - с 25 мая.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Кличко также отреагировал на сообщения о работе ряда ночных клубов в столице в условиях карантина. Ранее в интернете появились фото и видео из нескольких клубов, где проходят вечеринки, а посетители - без масок и никакую дистанцию не соблюдают.

"Скажу честно - я возмущен. Толпы людей - это какой-то пир во время чумы. Городская власть не разрешала открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения", - сказал Кличко.

Мэр обратился в полицию с просьбой проверить такие заведения и заявил, что что должна быть "суровая ответственность" их собственников.

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - добавил Кличко.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.