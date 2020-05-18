Странная демократия

Эпидемия закончится. Вскоре или позднее. Жизнь войдет в привычный ритм. Оживятся уличные торговцы и квартирные воры. Потому что все мы вернемся к работе. Или к её поискам. Оживут и затаившиеся в карантине саентологи . Продолжат свои рейды в психиатрические больницы в поисках невинных жертв отечественной психиатрии.

Не знаете, кто они? Сравнительно небольшая группа граждан, называющих себя последователями странного, с моей точки зрения, учения «Дианетики». Возникли они в США, с трудом получили там статус религиозной общины, а потому и налоги не платят. В отличие от других американских граждан. Постепенно нашли себе место в Европе. Где их специфическая доктрина и социальное поведение понравились далеко не всем. Где-то запрещены.

Фото: infoogle.ru

Достаточно давно присели и в Украине. Сначала присели осторожно, не создавая себе проблем с властью. Потом осмелели, зарегистрировали себя и у нас в качестве вероучения. Параллельно зарегистрировались в качестве правозащитной общественной организации. Сначала существовали при поддержке московских единоверцев, затем нашли спонсора здесь, в Украине. Мультимиллионера или миллиардера тихушника. Как утверждают эксперты, адептом нового вероучения он не стал, у него к саентологии интерес меркантильный – налоги! Вернее, законный способ их минимизации.

У нас демократия. Сотни политических партий и сотни зарегистрированных религиозных общин. Саентологи зарегистрировали две. Есть и иные экзотические для нас религиозные учения. Чужие и доморощенные… А к саентологам в цивилизованном мире две основные претензии: агитация населения против прививок, т. е. иммунологической защиты от инфекционных заболеваний, и категорическое неприятие психиатрии как научной и практической дисциплины. Они, саентологи, в это не верят, как не верила в электричество старушка, жившая на антресолях (по Ильфу и Петрову). Есть у них и эмиссары, распространяющие это учение в мире. К примеру, известный голливудский актер Том Круз. Кстати, относительно недавно он посещал Украину, встречался с нашим президентом.

Какая-то странная у нас демократия. Выставки-страшилки, регулярно открывающиеся в центре Киева, где слабонервные и легковерные украинцы напитывают себя саентологической ложью. Рейды в психиатрические больницы, где фанатики саентологи, знакомые только со «своей» литературой, останавливают прогуливающихся пациентов и после короткого ласкового вступительного слова убеждают каждого из них: «Вы здоровы! Что вы делаете здесь? Вам необходимо немедленно идти домой. Не принимайте психиатрические медикаменты, они не нужны вам. Вы абсолютно здоровый человек!»

Так они душевно объяснились с моим знакомым, тяжело больным молодым человеком, прежде убившим свою близкую родственницу. Реакция была однозначная, он категорически отказался продолжить лечение. В результате – тяжелейшее обострение психоза с агрессией против близких. Сегодня мы живем не в СССР, компетенция психиатра ограничена законом. А саентологи никем и ничем не ограничены…

Ну, а противодействие прививочной кампании? И без них, саентологов, находящейся в плачевном состоянии… Давно знаю, в Украине правового государства нет. Есть заполитизированный Законодатель, есть Академия правовых наук, есть море разливанное профессоров права. А права как системы нет. Если не считать несостоятельное и насмерть перепуганное Министерство юстиции.

Но существует у нас такой высокий и часто упоминаемый по разным поводам властный орган – РНБО. А ведь деятельность саентологов является серьезнейшей проблемой национальной безопасности Украины. Или я не прав?