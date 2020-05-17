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Оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен военный

Потери противника уточняются.

Оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен военный
Фото: Макс Левин

С начала суток в воскресенье, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом в вечерней сводке информирует пресс-центр ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения вражеских обстрелов активно использовали дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь неподалеку Авдеевки, Водяного, Славного. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

Потери противника уточняются.

За прошедшие сутки на Донбассе боевики устроили девять обстрелов в зоне ООС, двое военных были ранены.

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