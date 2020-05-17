В Днепре возле психбольницы нашли мертвым 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

Около полуночи 17 мая бабушка мальчика сообщила в полицию о его исчезновении. По ее словам, внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и не вернулся. Около 19 часов он сказал по телефону, что направляется домой через территорию больницы на улице Бехтерева, но через час ребенок уже не отвечал на звонки.

Полицейские выяснили, что мальчика видели днем на остановке "Ксениивка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт.

"Патрульный экипаж начал обследовать территорию больницы. Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в нем бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и детский голос. Неподалеку заброшенного здания увидели самодельное помещение, в котором лежал неизвестный", - рассказали в полиции.

На лице мужчины заметили кровь. На вопрос полицейских, видел ли он пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды.

Под ней обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

65-летнего мужчину задержали с применение физической силы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции.

Напомним, ранее харьковчанку, которая убила 13-летнюю дочь и ходила по городу с ее головой, арестовали без права залога.